Поставьте к слову море вопросы и назовите падежные формы. Выделите окончания.С ут??а море тихо плескалось. Лёгкий ветерок дул с моря. По морю ходили катера. В полдень над морем тревожно заметались чайки. К вечеру на море поднял...

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Поставьте к слову море вопросы и назовите падежные формы. Выделите окончания.С ут??а море тихо плескалось. Лёгкий ветерок дул с моря. По морю ходили катера. В полдень над морем тревожно заметались чайки. К вечеру на море поднялась буря.

Автор: Гость