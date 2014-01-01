Поставьте к слову море вопросы и назовите падежные формы. Выделите окончания.С ут??а море тихо плескалось. Лёгкий ветерок дул с моря. По морю ходили катера. В полдень над морем тревожно заметались чайки. К вечеру на море поднял...
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Поставьте к слову море вопросы и назовите падежные формы. Выделите окончания.С ут??а море тихо плескалось. Лёгкий ветерок дул с моря. По морю ходили катера. В полдень над морем тревожно заметались чайки. К вечеру на море поднялась буря.
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Подежные вопросы, море, моря, морю, море, морем, о море. окончания, море е окончание лёгкий ий морю ю чайки и буря я
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