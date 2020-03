Поставте перед дієсловами займенник у 3 особі та змініть форму дієслова: to be, to go, to take, to live, to sit, to spell, to open, to do

Английский язык

Поставте перед дієсловами займенник у 3 особі та змініть форму дієслова: to be, to go, to take, to live, to sit, to spell, to open, to do

Автор: Гость