Поставьте знак gt;,lt;,=. Чтобы получились верные записи и докажи. 8 ч 18 мин...7 ч 78 мин 15 ч 5 мин...905 мин 120 с...2 ч 5 с
Математика
Поставьте знак gt;,lt;,=. Чтобы получились верные записи и докажи. 8 ч 18 мин...7 ч 78 мин 15 ч 5 мин...905 мин 120 с...2 ч 5 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8ч 18 мин >79 78 мин 2)15ч 5мин=905мин 3)120с. <2ч 5 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Камень бросили вертикально вверх с начальной скоростью 15 м/с. Через какое минима??ьное время после броска потенциальная энергия камня, отсчита...
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запитую влево через один знак цена 38 ??елых семь сотах найдите эту дробь