Поставьте знак gt;,lt;,=. Чтобы получились верные записи и докажи. 8 ч 18 мин...7 ч 78 мин 15 ч 5 мин...905 мин 120 с...2 ч 5 с

Математика

Поставьте знак gt;,lt;,=. Чтобы получились верные записи и докажи. 8 ч 18 мин...7 ч 78 мин 15 ч 5 мин...905 мин 120 с...2 ч 5 с

Автор: Гость