Построй фигуру по предложенному плану. 1) выбери центр- точку O 2) построить циркуле?? окружность диаметром 8 см с центром O 3) провести диаметр AB 4) построить полуокружность с диаметром AO над AO 5) построить полуокружность с...
Математика
Построй фигуру по предложенному плану. 1) выбери центр- точку O 2) построить циркуле?? окружность диаметром 8 см с центром O 3) провести диаметр AB 4) построить полуокружность с диаметром AO над AO 5) построить полуокружность с диаметром OB под OB Какой важный шаг построения не указан в плане?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю: неуказано что считать центром полуокружностей при их построении
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