Построй фигуру по предложенному плану. 1) выбери центр- точку O 2) построить циркуле?? окружность диаметром 8 см с центром O 3) провести диаметр AB 4) построить полуокружность с диаметром AO над AO 5) построить полуокружность с...

Математика

Построй фигуру по предложенному плану. 1) выбери центр- точку O 2) построить циркуле?? окружность диаметром 8 см с центром O 3) провести диаметр AB 4) построить полуокружность с диаметром AO над AO 5) построить полуокружность с диаметром OB под OB Какой важный шаг построения не указан в плане?

Автор: Гость