Построй на луче отрезок,равный суме отрезков АК и ЕМ

Гость: Гость:

Сделайте это взяв в руки циркуль. Сначала измерьте отрезок АК (циркулем. отмерьте от т.О это расстояние. поставьте метку и потом от неё отложите уже отрезок ЕМ. Вот и получится сумма. Обведите её красным.