Построй на луче отрезок,равный суме отрезков АК и ЕМ
Математика
Построй на луче отрезок,равный суме отрезков АК и ЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделайте это взяв в руки циркуль. Сначала измерьте отрезок АК (циркулем. отмерьте от т.О это расстояние. поставьте метку и потом от неё отложите уже отрезок ЕМ. Вот и получится сумма. Обведите её красным.
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