В основе прямой призмы лежит треугольник со сторонами 9 см, 10 см и 17 см. Найдите объ??м призмы, если диагональ малейшей боковой грани равна 41 см. Высота прямой треугольной призмы равна 5 м, а площади боковых граней относятс...
Геометрия
В основе прямой призмы лежит треугольник со сторонами 9 см, 10 см и 17 см. Найдите объ??м призмы, если диагональ малейшей боковой грани равна 41 см. Высота прямой треугольной призмы равна 5 м, а площади боковых граней относятся как 17:17:16. Найдите стороны основания призмы, если ее объем равен 24 м3 СРОЧНО ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!!!!
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Гость:
Решение в приложении. Надеюсь, понятно
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