Построй прямоугольник длиной 7см и шириной 5 см . Найди его периметр
Математика
Построй прямоугольник длиной 7см и шириной 5 см . Найди его периметр
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(5+7)*2=24 см ответ: P=24 см
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