Построить треугольник если угол c =75 градусов a =6см b = 7,5см
Геометрия
Построить треугольник если угол c =75 градусов a =6см b = 7,5см
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Гость:
И в чем проблема? транспортир и линейка в помошь))
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