Постройте главные трезвучия лада и их обращения в тональнастсях,имеющих четыре к??ючевых знака в ми мажоре скажи ответ СРОЧНО ПЖ

Гость: Гость:

Всё не знаю, потому что я не в 5 классе, а в 3 классе. Но скажу то, что мы уже прохадили. Т53 -ми, соль, си. Т6-соль,си, ми. Т64-си, ми, соль. S53-ля, до, ми. D53-си, ми, соль. Остальное ещё не учили к сожалению( я только 3 класс.