Постройте график функции y=x^2-x-2 по графику а) нули функции б) промежутки возрастания и убывания функции в) промежутки в которых у lt;0 и уgt;0
Математика
Постройте график функции y=x^2-x-2 по графику а) нули функции б) промежутки возрастания и убывания функции в) промежутки в которых у lt;0 и уgt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График будет во вложении. а) Так как это квадратичная функция, и ее график парабола. То как известно: b) Сразу для будущего я упрощу нашу функцию по теореме Виета: c) Отметим эти 2 точки на числовой прямой , и получим 3 интервала и их знаки: То есть, на 1 и 3 интервалах, функция положительна, на 2 интервале, отрицательна. Конечный ответ: , если И , если d) Так как коэффициент а>0 то ветви параболы смотрят вверх, и вершина такой параболы является минимумом функции. Найдем вершину: Все сделано по формулам вершины. Так как вершина является минимумом. То производная данной функции меняет в этой точке свой знак с минуса на плюс. Отсюда следующие промежутки убывания и возрастания: Функция убывает на интервале Функция возрастает на интервале e) Область изменения = Область значений. Аналитически это слишком долго находить, поэтому решим это смотря на график. Мы видим что есть минимум, после минимума функция возрастает, и не идет больше вниз. То есть:
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