Постройте график линейной функции в соответствующей системе координат: a)y=1/3x-1 б)y=-1/2x+1 в)y=1/2x+5 г)y=-2/3-2
Алгебра
Постройте график линейной функции в соответствующей системе координат: a)y=1/3x-1 б)y=-1/2x+1 в)y=1/2x+5 г)y=-2/3-2
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