Постройте графики функций: а)у=||х|-2| б)у=|(х-1)/(х+1)| Если можете, подробно напишите путь решения. Заранее спасибо.

Гость: Гость:

A) График представляет собой ломанную линию, симметричную относительно оси ОУ, так как значения аргумента заключены под знаком модуля значения функции больше или равны 0. б) Функция терпит разрыв в точке х=-1 так как при этом значении аргумента знаменатель дроби равен 0, а на 0 делить нельзя. При х=1 функция равна 0, так как в этом случае числитель равен 0.