Постройте графики функций в одной системе координат: y = 1/4x и y = -3

Математика
Постройте графики функций в одной системе координат: y = 1/4x и y = -3
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