Причина проблем Ашик кериба
Литература
Причина проблем Ашик кериба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он не мог выйти замуж за Мегуль Мегери потому что у него не было денег но её родители дали бы ему денег он сказал то что не хочет чтоб его родители говорили Мегуль Мегери он нищий
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