Постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50°у??ол второго сектора был в 2 раза больше угла первого сектора в угол третьего сектора был на 20°меньше чем угол второго сектора измерьте угол че...

Математика

Постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50°у??ол второго сектора был в 2 раза больше угла первого сектора в угол третьего сектора был на 20°меньше чем угол второго сектора измерьте угол четвертого сектора с помощью уравнения

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