Постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50°у??ол второго сектора был в 2 раза больше угла первого сектора в угол третьего сектора был на 20°меньше чем угол второго сектора измерьте угол че...
Математика
Постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50°у??ол второго сектора был в 2 раза больше угла первого сектора в угол третьего сектора был на 20°меньше чем угол второго сектора измерьте угол четвертого сектора с помощью уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Первый сектор 50 2) Второй сектор 50*50=100 3) Третий сектор 100-20=80 4) Четвертый сектор, круг=360 град., 360-(50+100+80)=360-230=130 Ответ:130 град.
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