Морфелогический разбор слова хрустальную

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Морфелогический разбор слова хрустальную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хрустальную-прил.,т.к обозначает признак действия Н.ф-хрустальная Пост.признаки-относительное Непост.признаки-ж.р. ед.ч В.п Хрустальную-определение
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