Составить стих о груше если о яблоке говорят.Я было невзрачное.....
Русский язык
Составить стих о груше если о яблоке говорят.Я было невзрачное.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ходил, ходил маленький пацик да есть ему там захотелось. Идет идет и видет груша! Залез он на нее а она говорит ему не ешь меня ато икать будешь, и сел он грушу и идет и икает ик ик ик ик ик ик ик ик и ему пить захотелось видет калюжа нагнулся выставил язык и слышит не пей меня ато пчихать будешь не послушался тот и попил водички, идет и икает и пчихает , ик пчих ик пчих ик пчих ик пчих теперь видет он..... Продолжение в источнике. Смотреть снизу!!!
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