Составить стих о груше если о яблоке говорят.Я было невзрачное.....

Гость: Гость:

Ходил, ходил маленький пацик да есть ему там захотелось. Идет идет и видет груша! Залез он на нее а она говорит ему не ешь меня ато икать будешь, и сел он грушу и идет и икает ик ик ик ик ик ик ик ик и ему пить захотелось видет калюжа нагнулся выставил язык и слышит не пей меня ато пчихать будешь не послушался тот и попил водички, идет и икает и пчихает , ик пчих ик пчих ик пчих ик пчих теперь видет он..... Продолжение в источнике. Смотреть снизу!!!