Постройте круговую диаграмму Кухня 15% Спальня 20% Детская 15% гостиная 30 % прихожая 10% Другие помещения 10%
Математика
Постройте круговую диаграмму Кухня 15% Спальня 20% Детская 15% гостиная 30 % прихожая 10% Другие помещения 10%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисовала прости что криво в Paint tool sai нет тектового ввода
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