Постройте в одной системе координат графики функций y=-2x+4 и y=3x-6. В какой точке они пересекаются?

Алгебра
Постройте в одной системе координат графики функций y=-2x+4 и y=3x-6. В какой точке они пересекаются?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-2x+5 x=0 y=5 x-(-1) y-7 y=3x-6 x-0 y-(-6) x-1 y-(-3) точка пересечения:(2;0)
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