Выпишите из текста глагол пожалуйста срочно нужно4 тапсырма, пожалуйста на каз яз

Қазақ тiлi

Выпишите из текста глагол пожалуйста срочно нужно4 тапсырма, пожалуйста на каз яз

Автор: Гость