Выпишите из текста глагол пожалуйста срочно нужно4 тапсырма, пожалуйста на каз яз
Қазақ тiлi
Выпишите из текста глагол пожалуйста срочно нужно4 тапсырма, пожалуйста на каз яз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Етістіктер- туған күні, көмектеседі,бардым, таңдап, көрінеді, таңдап жүргенде, көп оқиды, білесің бе, төмен қарап, аралап жүріп, алайық, көз жүгіртіп, оқып, келістім, алынар, салынар, таңдап
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