Постройте в тетради цветок изабраженный на рисунке 3.37. Раскрасьте лепестки цветк?? фломастером. Объясните построение цветка
Математика
Постройте в тетради цветок изабраженный на рисунке 3.37. Раскрасьте лепестки цветк?? фломастером. Объясните построение цветка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветок построен из кругов, одинакового размера, а внутри кружков, цветок.
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