На овощной базе 1кг50кг картофеля упаковали в мешки по 35 кг каждом Сколько полных м??шков получилось и сколько кг картофеля при этом еще осталось? Запиши решение задачи с помощью деления с остатком Вычисли ответ с помощь вычит...

Математика

На овощной базе 1кг50кг картофеля упаковали в мешки по 35 кг каждом Сколько полных м??шков получилось и сколько кг картофеля при этом еще осталось? Запиши решение задачи с помощью деления с остатком Вычисли ответ с помощь вычитания

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