На овощной базе 1кг50кг картофеля упаковали в мешки по 35 кг каждом Сколько полных м??шков получилось и сколько кг картофеля при этом еще осталось? Запиши решение задачи с помощью деления с остатком Вычисли ответ с помощь вычит...
Математика
На овощной базе 1кг50кг картофеля упаковали в мешки по 35 кг каждом Сколько полных м??шков получилось и сколько кг картофеля при этом еще осталось? Запиши решение задачи с помощью деления с остатком Вычисли ответ с помощь вычитания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц 50кг=150кг 1)150/35=4(остаток 10)-4 полных мешка 2)150-4*35=10(кг)-осталось картофеля
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