-12/4+28-(-3) вычислить

Математика
-12/4+28-(-3) вычислить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-12/4+28-(-3)=-3+28+3=28. Ответ: 28
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