Способы добывание пищи огня и воды
Окружающий мир
Способы добывание пищи огня и воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пищи-собирательство,охота огня-высекание искр из камня,трение сухих веток друг об друга воды-брать из водоёмов,если это необходимо,опреснять
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