Уровень воды в реке вчера изменился на -20 см,а сегодня на -10 см.На сколько изменился уровень воды в реке за два дня?

Математика

Уровень воды в реке вчера изменился на -20 см,а сегодня на -10 см.На сколько изменился уровень воды в реке за два дня?

Автор: Гость