Уровень воды в реке вчера изменился на -20 см,а сегодня на -10 см.На сколько изменился уровень воды в реке за два дня?

Математика
Уровень воды в реке вчера изменился на -20 см,а сегодня на -10 см.На сколько изменился уровень воды в реке за два дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-20-10=-30 изменился за два дня
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