Найдите все четырехзначные числа,кратные числу 28,произведение цифр которых равно 10(с объяснением)
Математика
Найдите все четырехзначные числа,кратные числу 28,произведение цифр которых равно 10(с объяснением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четырёхзначное число "abcd" можно представить в виде: а*1000+b*100+c*10+d, при этом произведение а*b*c*d =10, соответственно данное число может состоять из цифр 1,1,2 и 5. Очевидно, что делимое при делении без остатка на 28 (кратное 28) может заканчиваться только на 2, т.к. произведение 8 с другими числами не может образовывать в разряде единиц ни 1, ни 5. Остается три варианта четырёхзначных чисел это 1152, 1512 и 5112, из которых на 28 делится только 1512 (это 54). 1512 - это единственный ответ.
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