Допиши к тексту ещё один абзац. Опиши Клён или Берёзу. Используй существительные и прилагательные-"краски".

Русский язык
Допиши к тексту ещё один абзац. Опиши Клён или Берёзу. Используй существительные и прилагательные-"краски".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёза-настоящий символ России и русской культуры.Берёза это практически определение русского народа.Ведь не зря говорят-русский народ,как и его символ-берёза,гибок,крепок и красив.
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