Сколько костей в тазу человека
Биология
Сколько костей в тазу человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В составе таза человека 7 костей.
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