Употребите данные существительные в форме единственного числа предложного падежа употребите данные существительные в форме единственного чила предложного падежа фасоль горох
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Употребите данные существительные в форме единственного числа предложного падежа употребите данные существительные в форме единственного чила предложного падежа фасоль горох
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(дать) Фасоли, (дать) Гороху.
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