Замените данное предложение другим близким по смыслу: Старший брат учится в институте . Пожалуйста помогите!!
Русский язык
Замените данное предложение другим близким по смыслу: Старший брат учится в институте . Пожалуйста помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, например: старший брат обучается в ВУЗе
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