Помогите решить. Сад занимает площадь 400 м квадратных . Цветником занята 1/8 площади. Сколько квадратных метров занято цветником? Как решить ?
Математика
Помогите решить. Сад занимает площадь 400 м квадратных . Цветником занята 1/8 площади. Сколько квадратных метров занято цветником? Как решить ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 400:8*1 =50 кв.м.
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