Помогите решить. Сад занимает площадь 400 м квадратных . Цветником занята 1/8 площади. Сколько квадратных метров занято цветником? Как решить ?

Математика

Помогите решить. Сад занимает площадь 400 м квадратных . Цветником занята 1/8 площади. Сколько квадратных метров занято цветником? Как решить ?

Автор: Гость