Обьяснительный диктант.Старый Палкан.

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Обьяснительный диктант.Старый Палкан.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил у меня старый добрый пёс Полкан и кошка жила. Однажды родились у кошки котята. Бывало, кошка уйдёт куда-нибудь, Полкан подляжет к котятам, а котята и рады. Влезут котята в спину Полкану, перекатываются через него, как шарики, пищат тихонько. Полкан доволен котятами. Разве что на морду залезет озонов, тогда Полкан лапой его осторожно смахнёт и опять лежит, щурится от удовольствия. Но беда, если кошка застанет его со своими котятами,- заурчит, зафыркает! Уйдёт Полкан под старое кресто, положит голову на лапы и смотрит на меня печальными глазами. Плохо Полкану одному, без маленьких.. А кошка своей радостью поделиться не хочет.
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