Написать басню с моралью о том что для труса враг кажется страшнее всех

Гость: Гость:

Вот 2 друга.У них есть враг.Друзья уверенны друг в друге.Наедине совсем никак.Один кричит:я за тебя умру.На деле же молчит,когда друган в "дыму". Нет,он не помогает,его и рядом нет. Он звонок " сотика"не принимает."Потом поговорю,да ну! "А враг,что мимо проходящий,услышав глас первого,помощи просящий.Пройти не смог.Ну что тут говорить." Ведь враг"-стыдоба благодарить.Ну,а второму этого и надо."Друзья"-слова высшая награда. Мораль:друг не тот,что так себя называет,а тот,который не смотря на обстоятельства,поможет.