Потом он снова наклонился, поднял ещё один. разобрать по членам предложения. (подл??ж. сказ. втор. чл.)

Русский язык
Потом он снова наклонился, поднял ещё один. разобрать по членам предложения. (подл??ж. сказ. втор. чл.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подл.-он сказ.-наклонился,поднял вт.ч.-потом,снова,ещё один.
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