Потом он снова наклонился, поднял ещё один. разобрать по членам предложения. (подл??ж. сказ. втор. чл.)
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Потом он снова наклонился, поднял ещё один. разобрать по членам предложения. (подл??ж. сказ. втор. чл.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подл.-он сказ.-наклонился,поднял вт.ч.-потом,снова,ещё один.
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