Зависимость пройдённого материальной точкой пути от времени выражается уравнением S=0.25t^4-9t^2. Найти экстремальное значение скорости точки. Построить график зависимости скорости точки от времени
Физика
Зависимость пройдённого материальной точкой пути от времени выражается уравнением S=0.25t^4-9t^2. Найти экстремальное значение скорости точки. Построить график зависимости скорости точки от времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=s'(t)=t^3-18t, t^3-18t=0, t=0, t=корень из 18=4,2 с
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Выразите в килограммах:1,246 ц, 12,46 ц, 124,6 ц, 15 ц , 1,5245 т, 15,245 т ,152,45 т, 0,0485 т, 7548 грамм, 238 грамм,45 грамм,5 грамм.