Зависимость пройдённого материальной точкой пути от времени выражается уравнением S=0.25t^4-9t^2. Найти экстремальное значение скорости точки. Построить график зависимости скорости точки от времени

Физика

Зависимость пройдённого материальной точкой пути от времени выражается уравнением S=0.25t^4-9t^2. Найти экстремальное значение скорости точки. Построить график зависимости скорости точки от времени

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