Потренируйся.Разберитесь слова по составу. Солнышко, речка, зима,зимний,холод,ноженька,зимушка.
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Потренируйся.Разберитесь слова по составу. Солнышко, речка, зима,зимний,холод,ноженька,зимушка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнышко - солн (корень) ышк (суффикс) о (окончание) Речка - реч (корень) к (суффикс) а (окончание) зима - зим (корень) а (окончание) зимний - зим (корень) н (суффикс) ий (окончание) холод - хол (корень) од (суффикс) ноженька - нож (корень) еньк (суффикс) а (корень) зимушка - зим (корень) ушк (суффикс) а (корень)
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