Укажите координаты точки пересечение графиков функций y= -0.5+2 и y= -3+2x
Математика
Укажите координаты точки пересечение графиков функций y= -0.5+2 и y= -3+2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2;1),если функции y= -0.5х+2 и y= -3+2x -0.5х+2 = -3+2x х= 2 у(2)=1
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