Какой путь пролетит муха за 2 с, если она движется со скоростью 18 км/ч
Физика
Какой путь пролетит муха за 2 с, если она движется со скоростью 18 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км/ч=5 м/с s=v*t=5*2=10 (м)
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