Морфемный забор слова мяукать и мяукавший
Русский язык
Морфемный забор слова мяукать и мяукавший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(мяу)к^[ать] мау корень к суфикс ать окончание
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