Допоможіть)))) Прочитайте текст і вкажіть рік події: "У цій битві союзники втратили 186 гармат,які пізніше були перелиті для спорудження Вандомської колони.У ній 45 тис. французів перемогли 90 тисяч австрійців та росіян."

История

Допоможіть)))) Прочитайте текст і вкажіть рік події: "У цій битві союзники втратили 186 гармат,які пізніше були перелиті для спорудження Вандомської колони.У ній 45 тис. французів перемогли 90 тисяч австрійців та росіян."

Автор: Гость