Допоможіть)))) Прочитайте текст і вкажіть рік події: "У цій битві союзники втратили 186 гармат,які пізніше були перелиті для спорудження Вандомської колони.У ній 45 тис. французів перемогли 90 тисяч австрійців та росіян."
История
Допоможіть)))) Прочитайте текст і вкажіть рік події: "У цій битві союзники втратили 186 гармат,які пізніше були перелиті для спорудження Вандомської колони.У ній 45 тис. французів перемогли 90 тисяч австрійців та росіян."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битва пид Аустрелицом 2 грудня 1805 рик
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