Описание дома дубровского из романа дубровский
Литература
Описание дома дубровского из романа дубровский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Серенький домик с красной кровлей" стоит на открытом месте рядом с березовой рощей бедный дом кажется беззащитным
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