Как пишется моя фамилия, Гайнутдинова, по-английски? Gaynutdinova, Gainutdinova, или же Guynutdinova? Как будет правильно?
Английский язык
Как пишется моя фамилия, Гайнутдинова, по-английски? Gaynutdinova, Gainutdinova, или же Guynutdinova? Как будет правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что правильно Gaynutdinova.
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