Как пишется моя фамилия, Гайнутдинова, по-английски? Gaynutdinova, Gainutdinova, или же Guynutdinova? Как будет правильно?

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Как пишется моя фамилия, Гайнутдинова, по-английски? Gaynutdinova, Gainutdinova, или же Guynutdinova? Как будет правильно?

Автор: Гость