Составьте несколько предложений со словом электронная почта на казахском
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Составьте несколько предложений со словом электронная почта на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электронные почтанын ескi тyрi ЭВМ.Ол 1977 жылда шыккан. Электро почта аркылы достарымен сойдесуге болады. Оган email керек. Почта аркылы бiз файл барды жiбiре алмазы. ОганWi-Fi керек. Электронные почта аркылы бiз хабарларды олендердi жiбере алмазыз. Электронные почта оте керек. Надеюсь помог :) подставьте потом казахские буквы
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