Ребята, помогите пожалуйста, нужны все, но хотя бы с одним из заданий, какое можете (хотя бы первое), нужно всё сделать а я просто никакущая.

Геометрия

Ребята, помогите пожалуйста, нужны все, но хотя бы с одним из заданий, какое можете (хотя бы первое), нужно всё сделать а я просто никакущая.

Автор: Гость