Ребята, помогите пожалуйста, нужны все, но хотя бы с одним из заданий, какое можете (хотя бы первое), нужно всё сделать а я просто никакущая.

Геометрия
Ребята, помогите пожалуйста, нужны все, но хотя бы с одним из заданий, какое можете (хотя бы первое), нужно всё сделать а я просто никакущая.
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Гость:
Остальные может тоже додумкаю
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