Русския язык 7 фразерлогизмы 6 класс

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Русския язык 7 фразерлогизмы 6 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как снег на го­ло­ву – неожи­дан­но, хоть глаз вы­ко­ли – темно, яб­ло­ку негде упасть – тесно, об­ве­сти во­круг паль­ца – об­ма­нуть, след про­стыл – исчез, спря­тал­ся, каша в го­ло­ве – пол­ная неяс­ность, пу­та­ни­ца в мыс­лях
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