Русския язык 7 фразерлогизмы 6 класс
Русский язык
Русския язык 7 фразерлогизмы 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как снег на голову – неожиданно, хоть глаз выколи – темно, яблоку негде упасть – тесно, обвести вокруг пальца – обмануть, след простыл – исчез, спрятался, каша в голове – полная неясность, путаница в мыслях
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