При каком значении x выражения x-2/3 на 2 больше значения выражения x-3/2
Алгебра
При каком значении x выражения x-2/3 на 2 больше значения выражения x-3/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Известно, что один из катетов треугольника, подобного прямоугольному треугольнику с катетами 3м и 4м, равен 27м. Найти катеты второй катет. В отв...
Алгебра
Химия
Геометрия
Ребята, помогите пожалуйста, нужны все, но хотя бы с одним из заданий, какое можете (хотя бы первое), нужно всё сделать а я просто никакущая.
Русский язык