Значение древнерусской литературы для современного человека сочинение с примерами

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Древнерусские произведения имеют историческую ценность. в настоящее время сохранилось мало древних рукописей, но они помогают современным читателям понять, какие были обычаи,традиции, взгляды,вкусы людей того времени, помогали также узнать, какие события происходили в древности. В Древнерусской литературе нередко описываются поучительные случаи, которые учат людей чему то светлому, хорошему. Историки и ученые также в помощью литературы составляют хронологию событий и оценку эпохи времен Древней Руси. Кроме того Древнерусская литература - наше национальное достояние.