Значение древнерусской литературы для современного человека сочинение с примерами

Литература
Значение древнерусской литературы для современного человека сочинение с примерами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнерусские произведения имеют историческую ценность. в настоящее время сохранилось мало  древних рукописей, но они помогают современным читателям понять, какие были обычаи,традиции, взгляды,вкусы людей того времени, помогали также узнать, какие события происходили в древности.  В Древнерусской литературе нередко описываются поучительные случаи, которые  учат людей чему то светлому, хорошему. Историки и ученые также в помощью литературы составляют хронологию событий и оценку эпохи времен Древней Руси. Кроме того Древнерусская литература - наше национальное достояние. 
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