Каков режиссерский замысел у "воображаемой оперы"?
Музыка
Каков режиссерский замысел у "воображаемой оперы"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На воображаемой оперы ставят настоящую в театрах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Укажите 2 лишних ответа в каждом ряду, напищите термин объединяющий остальные пон??тия Пример: (герб) флаг, государственный праздник, гимн, нацио...
История
Пожалуйста поогите..!!!!! 1.В честь кого был установлен памятник-обелиск в Минской ??бласти? 2. Кому из полководцев принадлежит эта фраза: «Я ...
Литература