Каков режиссерский замысел у "воображаемой оперы"?

Музыка
Каков режиссерский замысел у "воображаемой оперы"?
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Автор: Гость
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Гость:
На воображаемой оперы ставят настоящую в театрах 
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