Пожалуйста поогите..!!!!! 1.В честь кого был установлен памятник-обелиск в Минской ??бласти? 2. Кому из полководцев принадлежит эта фраза: «Я не пруссак, я прирожденный русак»? 3. Кому принадлежат слова: «Я на все решусь, ч...

История

Пожалуйста поогите..!!!!! 1.В честь кого был установлен памятник-обелиск в Минской ??бласти? 2. Кому из полководцев принадлежит эта фраза: «Я не пруссак, я прирожденный русак»? 3. Кому принадлежат слова: «Я на все решусь, чтобы только еще иметь счастье видеть славу России, и последнюю каплю, крови жертвую ее благосостоянию»? 4. О каком сражении идет речь: «Сражение началось с 6 часов утра и, умножаясь постепенно, сделалось с полудня кровопролитнейшим… Храбрость русских воинов превозмогла многочисленность неприятельских сил, предводительствуемых лично французским императором Наполеоном»? 5. О ком Михайловский-Данилевский говорил: «Командовал тогда Петербургским ополчением, занимался им от всей души.… Глядя на него, когда он с важностью заседал в казенной палате и комитетах ополчения и входил во все подробности формирования бородатых воинов можно было подумать, что он никогда не стоял на высоких ступенях почести и славы… не предводительствовал армиями» 6. «Бой, начатый передовыми стрелками левого крыла притих. С минуту продолжалось молчание по всей линии. Вдруг вздохнуло опять на левом крыле, и этот вздох огласил все окрестности. Еще… еще… и все зарокотало… это началась тяжба за…». О каком событии идет речь? 7. О каком сражении Кутузов говорил: «Сражение было общее и продолжалось до самой ночи. Войска сражались с неимоверной храбростью. Батареи переходили из рук в руки, и кончились тем, что неприятель нигде не выиграл ни шаг земли с превосходными своими силами». 8. По всей Европе о храбрости и удачливости этого подполковника слагали легенды. Когда русские войска входили в какой-нибудь город, то все жители выходили на улицу и спрашивали о нём, чтобы его увидеть. А за бой при подходе к Парижу, ему присвоили чин генера-майора. О каком герое идет речь, который так «насолил» французам, что Наполеон отдал приказ: «При задержании – расстрелять на месте»? 9. Объясните, кто из перечисленных полководцев является лишним в этом ряду, почему? Петр Багратион, Михаил Барклай де Толи, Иван Баграмян, Петр Витгенштейн 10. «Вскоре после овладения неприятелем всеми укреплениями левого фланга сделал он атаку на центральную батарею…». Что означала батарея в военной терминологии того времени?

Автор: Гость