Залез Муравей на берёзу.Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден. У муравьёв ведь строго: только солнышко на закат,-все домой бегут. Сядет солнце, и муравьи все ходы и выходы закроют ...

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Залез Муравей на берёзу.Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден. У муравьёв ведь строго: только солнышко на закат,-все домой бегут. Сядет солнце, и муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Найти имена существительные определи падеж

Автор: Гость