Залез Муравей на берёзу.Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден. У муравьёв ведь строго: только солнышко на закат,-все домой бегут. Сядет солнце, и муравьи все ходы и выходы закроют ...
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Залез Муравей на берёзу.Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден. У муравьёв ведь строго: только солнышко на закат,-все домой бегут. Сядет солнце, и муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Найти имена существительные определи падеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муравей-Им. падеж Берёзу-В. падеж Вершины-Род. падеж Земле-Пр. падеж Муравейник-В. падеж Муравьёв-Род. падеж Солнышко-В. падеж Закат-В. падеж Солнце-Им. падеж Муравьи-Им. падеж Улице-Пр. падеж Солнце-Им. падеж
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